Senza stipendio da giugno, lavoratori Arcibuoni in sciopero

Sarzana - Val di Magra - Gli ultimi stipendi? Sono arrivati a maggio. E ora, per i dieci lavoratori di Arcibuoni, la misura è colma. Stamani hanno incrociato le braccia dando il via a uno sciopero a oltranza: avanti quindi finché non arriveranno segnali di apertura da parte della proprietà, guidata dall'imprenditore romano Santarelli, che ha rilevato l'azienda sarzanese a inizio anno. Una realtà che si occupa di prodotti ittici e conserve che, quando è stata rilevata da Santarelli, aveva già qualche intoppo – ad esempio ritardi sui pagamenti dell'affitto della sede aziendale di Pallodola, oggi arrivati a circa 80mila euro -, ma che comunque aveva sempre garantito la paga ai lavoratori. Il subentro di inizio 2019 ha anche portato a una ristrutturazione del personale: confermati solo tre tempi determinati, mentre gli altri sono stati sostituiti con quattro contratti di apprendistato e tre tempi indeterminati. Ma ora, al di là della qualifica contrattuale, tutti i dipendenti, in buona parte under 40 residenti in provincia, sono a secco da oltre quattro mesi, e agli stipendi che non arrivano si sommano la mancanza delle quattordicesime e, per quelli che c'erano anche prima dell'avvicendamento della proprietà, delle tredicesime. Descrivono ulteriormente la criticità della situazione il pignoramento delle celle frigorifere, i magazzini ormai vuoti e il distacco dei server.



Al fianco dei lavoratori in sciopero c'è la Cgil, presente stamattina al mercato ortofrutticolo di Pallodola, dove ha sede Arcibuoni. “Abbiamo più volte provato ad avere un colloquio con la proprietà – hanno spiegato Davide Viviani e Mirco Cassinoni di Filcams Cgil – senza avere mai nessun riscontro, se non la minaccia di chiudere l'azienda. La situazione per i lavoratori è pesante, operano in condizioni difficili, tra minacce e lavaggi di capo. Siamo quindi arrivati alla decisione di scioperare”. Presente anche il segretario provinciale Cgil Lara Ghiglione: “Nella nostra provincia ci sono tante crisi di realtà medio piccole – ha osservato – le cui proprietà spesso non vogliono né chiedono né accettano il confronto con le parti sociali pensando di essere autosufficienti o perché non interessate rispetto a un percorso che porti alla risoluzione dei problemi. Questo complica molto le cose, a maggior ragione quando parliamo di aziende con meno di quindici dipendenti, quindi con meno tutele. È necessario attivarsi e segnalare i problemi quando questi cominciano a manifestarsi, e non quando sono ormai plateali e di più difficile risoluzione. Sarebbe inoltre opportuno costituire una regia istituzionale che si occupi delle situazioni di crisi del territorio in maniera sistematica, non si può lavorare a spot”. “Io vivo solo del mio stipendio, ma lo stipendio ora non c'è. Devo pagare affitto e bollette, sono a un passo dal dormire in auto”, spiega la dipendente Eralda. “Abbiamo rifornito la grande distribuzione – lamentano sconsolati altri lavoratori in sciopero –, servendo anche l'estero: Francia, Belgio, Inghilterra. Il lavoro ci sarebbe, ma ora i magazzini sono di fatto vuoti, è tutto fermo”.