Se il tribunale propone un villino in Val di Magra

Immobili all'asta tra Sarzana, Castelnuovo, Arcola e Santo Stefano.

Sarzana - Val di Magra - Voglia di villa? Le aste giudiziarie spezzine sono un modo per accaparrarsene una, magari facendo scivolar via dal portafoglio una somma non troppo pesante. Ed è la Val di Magra a farla da padrona. Il 27 marzo il Palazzo di giustizia spezzino ospiterà l'asta per un villino sarzanese, località Battifollo, al 35 di Via del Corso. Circa 125 metri di immobile su un solo piano - più l'interrato - all'interno di un terreno pertinenziale di 4.400 metri quadrati. Prezzo base? 340mila euro. Sempre a Sarzana, ma in località Sarzanello, va all'asta un edificio unifamiliare su tre piani, con annessi terreni coltivati a uliveto. L'asta per il bene - il cui valore stimato supera i 700mila euro - partirà da 538mila euro e si terrà a fine maggio.



All'asta vanno anche due ville in quel di Castelnuovo Magra. Una a breve, il 28 marzo. Si tratta di un immobile di quattro piani con corte pertinenziale, in Via Canale, della superficie commerciale di 600 metri quadrati. Valore stimato 930mila euro, base d'asta più clemente: 523mila e rotti. L'altra villa è in Via della Vigna, una unifamiliare su tre piani da 268 metri con giardino. Andrà all'asta in tribunale il 28 marzo, base d'asta 394mila euro.



Partirà da 358mila euro l'asta giudiziaria in programma il 18 maggio per un villino da oltre 200 metri con terreno pertinenziale nell'Arcolano, in località Canevella, mentre il 31 maggio sarà il turno di un villino santostefanese in Via Gramsci, località Lavacchia. Una monofamiliare su tre piani con terreno pertinenziale e un ettaro di bosco. Prezzo base? 276mila euro. Se siete 'in cerca', potete fare una capatina sul sito delle aste giudiziarie del tribunale spezzino.