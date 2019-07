Scatta l'orario estivo per il mercato del giovedì, potrebbe diventare definitivo

Sarzana - Val di Magra - A partire da domani, primo giovedì di luglio, e fino alla fine di agosto, il mercato settimanale di Sarzana chiuderà alle 14.00. E' quanto ha deciso nei giorni scorsi la giunta in modo da evitare che “nelle ore più calde vi sia un eccessivo affollamento di persone nelle vie cittadine interessate dal mercato stesso, in un'ottica di prevenzione del rischio di disagio causato dall'eccessiva temperatura”.

L'orario 8-14 (con operazioni di smontaggio entro e non oltre le 14.45), che ha trovato anche l'approvazione delle associazioni di categoria, potrebbe anche essere esteso in via sperimentale al mese di settembre quando sarà convocata una riunione con gli operatori del settore per verificarne l'utilità e l'efficacia nell'ottica di una conferma permanente anche negli altri mesi dell'anno.