Scadenze fiscali, Rete imprese plaude all'amministrazione sarzanese

Sarzana - Val di Magra - Rete Imprese Italia La Spezia, l'associazione della piccola e media impresa a cui aderiscono Confcommercio, Cna, Confartigianato e Confesercenti, esprime soddisfazione per la scelta del Comune di Sarzana (vedi QUI) di adottare delle misure in linea con le richieste di Rete Imprese. «In modo particolare apprezziamo lo sforzo per aver applicato l’esenzione Cosap per i mesi di

marzo e aprile per gli operatori ambulanti e per i pubblici esercizi. Auspichiamo che tutti i Comuni della provincia adottino misure in tal senso», fanno sapere da Rete imprese.