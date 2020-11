Sarzana, il supermercato MD amplia l'offerta della grande distribuzione

Sarzana - Val di Magra - Ha aperto i battenti stamattina il supermercato MD realizzato all'imbocco di Viale XXV aprile a Sarzana. I buoni flussi subito raccolti dal punto vendita sono stati fatti entrare ordinatamente da un unico ingresso - com'è anche unica l'uscita -, regolati dalla vigilanza in modo da scongiurare assembramenti. Il supermercato, oltre alla merce a scaffale e all'ortofrutta, è dotato di banco servito per macelleria, gastronomia e panetteria. Aperto tutti i giorni dalle 8.00 alle 21.00. Una nuova apertura della grande distribuzione a Sarzana, nel corso di un anno, dopo quelle del Basko sulla Variante e dell'Ekom in Via Gori.