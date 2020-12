Sarzana, il Comune cerca un istruttore direttivo amministrativo

Sarzana - Val di Magra - Istruttore direttivo amministrativo cercasi. L'avviso è stato pubblicato dal Comune di Sarzana, intenzionato a coprire la posizione, attualmente vacante. Si tratta di un incarico inquadrato nella categoria D (posizione economica non superiore a D3) in dotazione organica all’Area 1 Amministrativa, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Domande entro le 12.00 del 20 gennaio 2021. Possono partecipare alla selezione i lavoratori alle dipendenze della pubblica amministrazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno, con inquadramento nel profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo (cat. D – posizione economica non superiore a D3) con competenza in materie relative all’Area Amministrativa ed in particolare in materia di Anagrafe, stato civile ed elettorale. Necessaria la laurea.