Sarzana, i geometri possono fare tirocinio in Comune

Sarzana - Val di Magra - Grazie all'interessamento del consigliere comunale Gianluca Maggiari e del geometra Michael Elisei, referente Ordine dei geometri della Spezia, è stato possibile riattivare una convenzione tra Ordine e Comune di Sarzana, risalente al 2015, grazie alla quale presso gli uffici tecnici del dell'ente è possibile svolgere parte del tirocinio per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di geometra. E' stato richiesto l'elenco dei tirocinanti al fine di individuare e contattare chi tra questi fosse interessato a svolgere il tirocinio non retribuito ma valido ai fini della pratica, presso gli uffici Lavori Pubblici e Urbanistica del comune. Il tirocinio avrà durata pari a sei mesi, per un massimo di due unità per volta. Tutti i geometri iscritti nell'elenco dei tirocinanti presso l'Ordine della Spezia possono presentare domanda e rivolgersi per ogni informazione utile sia all'Ordine stesso che agli uffici tecnici del Comune di Sarzana.