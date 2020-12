Sarzana contributi alle attività: il placet di Rete Imprese Italia

Sarzana - Val di Magra - Rete Imprese Italia, organismo di rappresentanza che vede insieme commercianti, artigiani e piccole imprese aderenti a Confcommercio, Confartigianato, Cna, Confesercenti commenta positivamente la deliberazione della giunta comunale di Sarzana che riconosce un contributo forfetario in favore delle attività maggiormente colpite dal lockdown e dalle restrizioni causate dalla pandemia. L’intervento è un piccolo ma importante segnale di risposta alle richieste avanzate nei mesi scorsi da Rete Imprese Italia in particolar modo sul costo della Tari. Rete Imprese Italia in rappresentanza di commercianti ed artigiani auspica con l'anno nuovo la ripresa di un dialogo fattivo con il Sindaco per avanzare proposte tese al superamento della fase emergenziale e l'avvio di attività che possano traghettare la ripresa delle imprese e una promozione di Sarzana.