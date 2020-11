Santo Stefano, un nuovo bando per sostenere il pagamento di mutui e affitti

Sarzana - Val di Magra - "L'amministrazione comunale aprirà a brevissimo un nuovo bando per sostenere i cittadini in difficoltà con il pagamento dell'affitto, delle rate di mutui o altre utenze. Faremo a breve un incontro dei capigruppo consiliari, che hanno chiesto di essere coinvolti, e tutti insieme stabiliremo le regole per le presentazioni delle domande. È un momento difficile per tutti ma per qualcuno di più. Quando pensiamo sia dura per noi, pensiamo al personale medico e paramedico, agli ammalati e anche a chi deve fare i conti con una crisi economica che sta mettendo in ginocchio moltissime attività". Lo ha affermato stasera attraverso i social network il sindaco di Santo Stefano, Paola Sisti. In arrivo quindi un bando pubblico per alleviare la situazione di chi sconta situazioni di difficoltà, sotto i diversi aspetti menzionati dalla prima cittadina. Che in merito all'istituzione, da mercoledì, della zona arancione, osserva che "questo vuol dire un enorme sacrificio per molte attività sul nostro territorio. Per sostenerle cerchiamo di acquistare più possibile utilizzando le ordinazioni da asporto" e invita "al rispetto delle regole per interrompere la catena dei contagi".