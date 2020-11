Sanlorenzo-Unicredit, accordo a sostegno "Supply Chain"

Sarzana - Val di Magra - Sanlorenzo Yacht e Unicredit hanno concluso un accordo finalizzato a sostenere le imprese all'interno della filiera della nautica. L'accordo, secondo l'agenzia Teleborsa, prevede un plafond di 15 milioni di euro, messi a disposizione di Sanlorenzo da UniCredit Factoring a beneficio dei suoi fornitori, per finanziarne il capitale circolante, consentendo l'accesso immediato alla liquidità tramite l'anticipo dei crediti commerciali vantati nei confronti della società. Ulteriori 5 milioni di euro potranno essere utilizzati da parte dei fornitori di Bluegame, società parte del Gruppo specializzata nella progettazione e commercializzazione di sport utility yacht.



Sanlorenzo ha scelto la soluzione di supply chain finance che si avvale dell'innovativo U-FACTOR Confirming, servizio dedicato al supporto e al finanziamento delle aziende della catena produttiva. L'impresa capo filiera utilizza un'innovativa piattaforma digitale messa a disposizione da UniCredit Factoring e connessa con i sistemi di pagamento di UniCredit - per pagare i propri fornitori, caricando le fatture che intende liquidare alle scadenze previste.

I fornitori, a loro volta, possono accedere alla piattaforma e visualizzare in tempo reale le fatture che l'azienda cliente ha riconosciuto e per cui ha approvato il pagamento. Sempre utilizzando la piattaforma, i fornitori hanno inoltre la facoltà di cedere le fatture a UniCredit Factoring ottenendone il pagamento anticipato.