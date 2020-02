Sanlorenzo, 456 milioni di ricavo netto nel 2019

Sarzana - Val di Magra - Il Consiglio di Amministrazione di Sanlorenzo S.p.A., riunitosi in data odierna a Torino, ha esaminato i risultati consolidati preliminari relativi all’esercizio 2019 e approvato la proposta di adozione del piano di stock option per il 2020. «Siamo molto soddisfatti dei risultati preliminari esaminati oggi che confermano il raggiungimento dei target indicati in fase di IPO posizionandosi nella fascia alta delle previsioni. Tutte le divisioni del Gruppo hanno registrato un andamento positivo, con un importante incremento delle vendite all’estero come era nelle strategie. Nelle prime settimane dell’anno in corso si conferma il buon andamento delle vendite con un portafoglio ordini che sale a 483 milioni al 31 gennaio consentendoci un’importante visibilità sul 2020 e 2021», dichiara Massimo Perotti, Presidente Esecutivo della Società



I Ricavi Netti Nuovo del 2019 ammontano a 455,9 milioni di Euro, in aumento del 39,3% rispetto ai 327,3 milioni di Euro del 2018. In particolare, la Divisione Yacht ha generato Ricavi Netti Nuovo per 289,9 milioni di Euro, pari al 63,6% del totale, in crescita del 41,0% rispetto al 2018. La Divisione Superyacht ha registrato un aumento dei Ricavi Netti Nuovo del 47,3%, passando dai 101,9 milioni di Euro del 2018 ai 150,0 milioni di Euro del 2019 (32,9% del totale). Positivi anche i risultati della Business Unit Bluegame con 16,0 milioni di Euro di Ricavi Netti Nuovo, in crescita del 172,0% rispetto al 2018 e pari al 3,5% del totale.



A livello di aree geografiche, l’Europa ha registrato Ricavi Netti Nuovo per 279,6 milioni di Euro (di cui 60,0 milioni di Euro generati in Italia), con un’incidenza del 61,3% sul totale, in notevole crescita del 48,7% rispetto al 2018, beneficiando di una dinamica di mercato particolarmente vivace. L’area APAC ha registrato Ricavi Netti Nuovo per 73,0 milioni di Euro, in aumento del 26,8% rispetto al 2018 e pari al 16,0% del totale. Le Americhe hanno registrato Ricavi Netti Nuovo per 71,7 milioni di Euro, in aumento dell’11,9% e con un’incidenza del 15,7% sul totale. Significativa crescita dell’area Medio Oriente e Africa, con Ricavi Netti Nuovo che aumentano dell’80,3% raggiungendo 31,6 milioni di Euro (6,9% del totale).



L’EBITDA rettificato del 2019 raggiunge 66,0 milioni di Euro, in aumento del 73,4% rispetto ai 38,1 milioni di Euro nel 2018, con un margine del 14,5% sui Ricavi Netti Nuovo (11,6% nel 2018). L’EBITDA del 2019, comprensivo dei componenti non ricorrenti pari a 6,1 milioni di Euro interamente legati ai costi dell’operazione di quotazione delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana, ammonta a 60,0 milioni di Euro, in crescita del 74,2% rispetto ai 34,4 milioni di Euro del 2018.



Gli investimenti effettuati nel corso del 2019 ammontano a 51,4 milioni di Euro rispetto ai 46,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2018, di cui 15,2 milioni di Euro dedicati allo sviluppo dei prodotti e alla realizzazione di modelli e stampi e 29,6 milioni di Euro legati al programma di incremento della capacità produttiva iniziato nel 2017.



In particolare, è stato completato il progetto di ampliamento del sito produttivo di Ameglia nell’area D2, dove è stata ultimata la realizzazione di due capannoni e una palazzina dedicata agli uffici e al magazzino logistico per un totale di 11,9 milioni di Euro di investimenti nel 2019. Nel corso del quarto trimestre, Sanlorenzo ha inoltre acquisito la proprietà dei due capannoni siti a Viareggio precedentemente occupati in virtù di un contratto di locazione per circa 9,5 milioni di Euro e ha proseguito l’ampliamento del sito di La Spezia per circa 6,1 milioni di Euro.



L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2019 è pari a 9,1 milioni di Euro rispetto a un indebitamento finanziario netto pro forma al 31 dicembre 2018 pari a 75,4 milioni di Euro, grazie ai proventi derivanti dall’aumento di capitale legato all’operazione di quotazione, utilizzati per 49,1 milioni di Euro per rimborsare finanziamenti a medio-lungo termine.



Il backlog al 31 dicembre 2019 ammonta a 444,3 milioni di Euro (900,2 milioni di Euro al lordo degli avanzamenti produttivi valorizzati a ricavo nel corso dell’esercizio), di cui 327,8 milioni di Euro riferiti al 2020 e 116,5 milioni di Euro riferiti agli esercizi successivi. Il backlog al 31 dicembre 2019 mostra un aumento del 10,4% rispetto alla chiusura del 2018.

Il backlog ha registrato una ulteriore crescita al 31 gennaio 2020, raggiungendo 482,9 milioni di Euro, di cui 359,5 milioni di Euro relativi al 2020 e 123,4 milioni relativi agli esercizi successivi. Il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 saranno esaminati e approvati dal Consiglio di Amministrazione nella riunione prevista per il 13 marzo prossimo.



Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato in data odierna la proposta di adozione del piano di stock option per il 2020 riservato agli amministratori esecutivi e ai dipendenti chiave di Sanlorenzo e delle sue controllate. Il Piano 2020 prevede nell’arco di tre anni l’assegnazione gratuita di opzioni che attribuiscono ai beneficiari, subordinatamente al raggiungimento di obiettivi di performance predeterminati, il diritto di sottoscrivere azioni Sanlorenzo nel rapporto di una azione per ogni opzione esercitata ad un prezzo di esercizio pari al prezzo di collocamento delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario, con un periodo di vesting pari a tre anni. Il Piano 2020 sarà supportato da un apposito aumento di capitale mediante emissione di nuove azioni in misura pari a circa il 2,5% del capitale sociale risultante dall’aumento di capitale stesso.

La proposta di adozione del Piano 2020 sarà sottoposta all’approvazione dell’assemblea ordinaria della Società prevista per il 21 aprile prossimo. Nella medesima data l’assemblea straordinaria sarà convocata per deliberare in merito all’aumento di capitale a servizio del Piano 2020.