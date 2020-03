Ritiro pensione a Vezzano, le modalità di Credit Agricole

Sarzana - Val di Magra - Lo sportello di Credit Agricole di Vezzano Capoluogo aprirà al pubblico per il solo servizio di pagamento delle pensioni, per i clienti che non hanno possibilità di ritirare tramite bancomat, nelle giornate del 1, 2 e 3 aprile. Nella giornata odierna tutti i titolari del conto pensione, non possessori di carta bancomat, saranno chiamati telefonicamente dalla Filiale per fissare un appuntamento ( data e ora).

Gli accessi saranno organizzati in modo scaglionato per lettera iniziale del cognome.