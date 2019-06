Retroporto, in arrivo distributore a Gnl

Sarzana - Val di Magra - Lo scorso maggio la Regione ha dato l'ok al progetto di un distributore di Gnl (Gas naturale liquefatto) a Santo Stefano di Magra, nell'area retroportuale. Dovrebbe sorgere in prossimità delle rotatorie recentemente realizzate dall'Autorità di sistema portuale all'incontro tra le vie De Gasperi, Casale, Vincinella e La Malfa. Il progetto fa capo alla società Spigas Auto, acquisita dall'emiliana X3 Energy. La pratica nei prossimi mesi dovrà essere esaminata e discussa dal consiglio comunale santostefanese. Una partita da esaminare secondo tutti i crismi, ma guardata con favore da Palazzo civico in quanto va nella direzione della sostenibilità ambientale, visto che il Gnl è un carburante ecologico, a basso impatto. Sul sito di Federmetano si stima che il nuovo distributore possa aprire a fine 2019.



Lo stesso segretario dell'Autorità di sistema portuale, Francesco Di Sarcina, nei giorni scorsi è intervenuto pubblicamente nel consiglio comunale di Lerici – all'ordine del giorno, la trattazione del Documento di pianificazione strategica di Via del Molo – spiegando che, più che l'elettrificazione delle banchine, la sfida ambientale la si persegue e vince promuovendo l'uso del Gas liquefatto naturale per il funzionamento dei mezzi connessi allo scalo, vedi i muletti o gli autoarticolati. Oggi in Italia i distributori di Gnl non sono molti – una sessantina in tutto -, ma paiono destinati a crescere e con essi i veicoli che sfruttano quest'alimentazione green.