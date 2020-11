Protesta dei commercianti sarzanesi, Confesercenti: "Vicini alle attività"

Sarzana - Val di Magra - "Il commercio è allo stremo. Le proteste che si susseguono ogni giorno, come quella avvenuta a Sarzana, sono il segno di una situazione ormai insostenibile. Confesercenti è al fianco di tutte queste attività. Infatti in questi giorni nel corso degli incontri con i rappresentanti di governo la nostra associazione si sta battendo per allargare la platea dei beneficiari dei ristori e per questo anche localmente stiamo interloquendo con le amministrazioni con proposte concrete per dare ossigeno al tessuto commerciale provinciale. In queste settimane siamo stati in prima linea per richiedere agevolazioni su Tari, Cosap, modifiche degli orari Ztl e oggi vogliamo ribadire con fermezza la necessità di sostegni adeguati, certi e veloci per tutte le attività colpite, nessuna esclusa. La salute pubblica è una priorità, ma le attività commerciali che risentiranno del calo dei consumi che seguirà i limiti alla socialità non possono essere lasciate sole". Così i vertici provinciali di Confesercenti intervengono nel dibattito che si snoda intorno alle difficoltà che sta attraversando il comparto del commercio.



"Un vero gioco di squadra - proseguono dall'associazione di Via del Prione - deve essere messo in campo tra tutte le istituzioni in favore delle categorie economiche. Il governo allargando la platea dei ristori e rinviando le scadenze fiscali, la regione prevedendo misure a fondo perduto aggiuntive a quelle previste dal governo, i comuni con nuovi sgravi sulle tasse di propria competenza".