Premiata Sanlorenzo, tributo ad una società capace di affrontare la pandemia

Sarzana - Val di Magra - Ancora una soddisfazione in casa Sanlorenzo. La società amegliese, che ha cantieri anche alla Spezia e nell'alta toscana, per il terzo anno consecutivo ha vinto il “Deloitte Best Managed Company”, il prestigioso riconoscimento che Deloitte assegna ogni anno alle eccellenze italiane che si sono distinte sul mercato, valutate secondo 6 pillar principali: strategia aziendale, competenze e innovazione, corporate social responsibility, impegno e cultura aziendale, governance e misurazione della performance, internazionalizzazione. La giuria indipendente composta da esperti del mondo istituzionale, accademico e imprenditoriale italiano ha premiato Sanlorenzo e altre 58 aziende che hanno dimostrato non solo eccellenza nei pilastri metodologici alla base dell’iniziativa ma anche grande capacità e resilienza nell’affrontare la crisi determinata dalla pandemia da Covid-19. In particolare, Sanlorenzo si è adoperata fin da subito per dare una pronta risposta all’emergenza, avviando una task force interna e un tavolo di lavoro che ha portato alla firma di un protocollo sanitario di eccellenza in termini di sicurezza e che ha consentito una rapida ripresa delle attività con la completa salvaguardia delle proprie persone.



“Siamo davvero onorati di rientrare per il terzo anno consecutivo tra le aziende vincitrici di questo così importante riconoscimento innanzitutto verso l’impegno e la dedizione che la nostra Società ha saputo dimostrare, anche in questo periodo così complesso – ha dichiarato Massimo Perotti, Presidente esecutivo della società conosciuta a livello mondiale per numero di yacht di lunghezza superiore ai 30 metri e unico player della nautica di lusso a competere in diversi segmenti con un unico marchio, - è un riconoscimento non solo dei risultati raggiunti, ma anche del positivo impatto dell’azienda verso le persone e i dipendenti, verso il territorio di riferimento, gli stakeholder tutti, così come la capacità di proseguire un percorso di crescita coerente e solido. Il premio è stato per Sanlorenzo ancora una volta un’opportunità per venire a contatto con altre realtà e best practice, in un’ottica di scambio di competenze che permetteranno a noi e alle altre imprese di fare sempre meglio in un contesto in continuo mutamento”. A Sanlorenzo, insieme alle altre aziende premiate, viene riconosciuto come, durante l’emergenza sanitaria, sia riuscita a mantenere sempre la persona al centro dell’attività aziendale, garantendo un efficace controllo dei flussi di cassa e uno strenuo rispetto della filiera - con il costante adempimento degli obblighi nei confronti di clienti e fornitori – lanciando rapidamente nuovi prodotti e servizi per far fronte alle mutate richieste del mercato e dimostrando un profuso impegno verso la comunità e in generale verso tutti gli stakeholders.