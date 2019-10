Piano nautica a rischio stop: "Intanto le aziende continuano a calare"

Sarzana - Val di Magra - Proroga del Piano della Nautica avanti senza attriti? Nossignore, come certificato nel corso della Comunità del Parco tenutasi meno di due settimane fa (QUI), che ha visto i sindaco di Ameglia e Lerici spiegare al presidente dell'ente Pietro Tedeschi come l'ok delle due municipalità non possa essere una pura formalità, ma necessità di un ulteriore passaggio di analisi e condivisione politica. Una grana che oggi vede intervenire con una certa preoccupazione Giuliana Vatteroni, referente provinciale Cna per la nautica. “Prima del 2008 – scrive le imprese della nautica sono state pressoché sopportate, a volte addirittura ignorate dai Comuni di competenza, ma non certo esonerate nel pagare imposte e tasse; nel 2008 è stato approvato il Piano della Nautica che, seppur come mille limiti, ha sancito una volta per tutte la dignità del settore; dal 2009 al 2011 le imprese hanno avviato l’iter per adeguarsi a quanto dettato dal Piano della Nautica, se pur con modalità diverse (ricordiamo che in quegli anni il piano Marinella, per le attività poste sotto il Ponte della Colombiera, era parte preponderante); Infine, dal 2011 al 2018 sono poche le imprese che riescono a completare l’iter richiesto. Su questo ultimo punto abbiamo ascoltato ipotesi e congetture, e vogliamo puntualizzare la nostra verità”.



La responsabile sindacale afferma quindi che “in questi anni ci sono state le alluvioni e i continui insabbiamenti che hanno rallentato e soprattutto raffreddato l’entusiasmo di tante imprese e solo alcune sono arrivate in fondo. Ma a frenare le aziende, oltre alle calamità naturali, è stato uno degli sport nazionali più gettonato: il rimpallo fra enti, la richiesta di doppie e triple documentazioni, le domande di documenti integrativi in più tempi, le conferenze di servizio interminabili e gli iter autorizzativi che si bloccavano ora in Comune, ora in Provincia, ora al Parco. I condoni del 1994 o antecedenti a tale data che giacevano negli uffici comunali e su cui è stata necessaria un’azione continua di sollecitazione dell’associazione e delle imprese per almeno altri due/tre anni prima che fossero evasi, in taluni casi, seppur residuali, non hanno ancora risposta. E’ passato anche il 2018, anno di scadenza del Piano della Nautica: cosa accadrà? Appare all’orizzonte il fantasma del non rinnovo delle concessioni ed è quindi con sollievo che apprendiamo dalla stampa, nel luglio scorso, della proroga del periodo transitorio e della firma del protocollo d’intesa da parte del Parco, del Sindaco di Ameglia, della Consigliera delegata all’ambiente di Lerici e dell’Assessore all’ambiente di Sarzana. Sono previsti 24 mesi di proroga, si individuano i tempi e chi fa che cosa, e si predispone un Piano di fattibilità che le imprese dovranno presentare ai comuni di competenza (e per conoscenza al Parco). Finalmente ci sarà un percorso condiviso e tutti saranno riallineati ai blocchi di partenza: insomma, una bella notizia”.



Fino ai fatti dei giorni scorsi: “Arriviamo, dunque, all’ottobre del 2019 in cui apprendiamo, sempre in prima battuta dalla stampa – continua Vatteroni -, che l’iter c’è ma pare che non ci siano i presupposti per proseguire perché mancano dei dispositivi da parte dei Comuni. Essere sbalorditi è d’obbligo, sentirsi presi in giro ancora di più. In questi dieci anni, tra un’attesa e l’altra, forse è bene sapere che si è ridotto il numero delle imprese nautiche del Magra e che i 3mila posti barca iniziali sono diminuiti notevolmente, in specie sopra al ponte della Colombiera. Sicuramente anche la crisi e gli eventi calamitosi hanno avuto ruolo in questo ma temiamo di dover ascrivere tra le cause anche i ritardi amministrativi e l’incertezza di tempi e risposte che non permettono degli investimenti. Le imprese vogliono lavorare in regola, in sicurezza, e traguardare quello che ormai è un miraggio. Se non si raggiungerà un obiettivo le imprese ridurranno i posti di lavoro e non faranno investimenti. Un domani, però, non venite a dirci che è colpa nostra”.