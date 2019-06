Piano della nautica, incontro al Parco: "Traguardo è piena sostenibilità"

Sarzana - Val di Magra - Ieri si sono riuniti presso la sede del Parco regionale Montemarcello Magra Vara, i Comuni di Ameglia, Lerici e Sarzana con il coordinamento dell’Ente Parco regionale MMV, per fare il punto dello stato di applicazione del Piano della Nautica e proporre un iter adeguato che coinvolga tutte le istituzioni nella applicazione del Piano, in un rinnovato spirito di collaborazione tra gli enti. "Lo scopo - si legge nella nota diffusa dal Parco - è quello di giungere in tempi adeguati e certi al miglior recupero ambientale delle aree golenali in un equilibrio possibile tra attività nautiche e ambiente naturale. Tale obiettivo deve necessariamente portare al coinvolgimento di tutte le aziende che hanno lavorato seriamente in quest’area per arrivare, nel più breve tempo possibile, agli obiettivi di piena sostenibilità ambientale nel rispetto della legalità e della capacità unitaria di attuare il Piano e fare così quella chiarezza che potrà portare al coinvolgimento dei privati (imprese industriali e di servizio nautico) nel recupero ambientale del tratto finale del Fiume Magra, eliminando tutte le cause di attrito che fino ad oggi hanno contrastato la piena attuazione del Piano e quindi il recupero ambientale che il nostro territorio merita".