Perdita di lavoro o decesso da Covid, contributi per i santostefanesi

Bando del Comune, possibile ottenere fino a mille euro per affrontare spese per i beni e i servizi essenziali.

Sarzana - Val di Magra - Santo Stefano, complice l'arrivo di risorse ad hoc dallo Stato, ha attivato un bando da 30mila euro per aiutare i nuclei familiari in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria, che potranno ottenere un contributo massimo di mille euro destinato a sostenere il pagamento di bene e servizi di primaria necessità (affitto, sostentamento alimentare, trasporti). Per partecipare al bando i requisiti sono Isee non superiore a 18mila euro, perdita del lavoro (per licenziamento o mancato rinnovo contrattuale) e/o riduzione dell'attività lavorativa (dipendente o autonoma) a causa della situazione Covid-19, riduzione del reddito a causa del decesso di un componente del nucleo familiare a causa del virus. Il bando è rivolto ai residenti nel Comune, comunitari ed extracomunitari in regola con le leggi sull'immigrazione. Nella valutazione delle domande gli uffici terranno conto anche di particolari situazioni di fragilità (nucleo monogenitoriale, nucleo numeroso, anziani o disabili a carico, persone con patologie croniche). Bando aperto dal 16 novembre fino a esaurimento fondi. Domande da inviare alla mail protocollo@comune.santostefanodimagra.sp.it, tutta la modulistica disponibile sul sito istituzionale dell'ente.