Sarzana - Val di Magra - Parrucchieri, barbieri, estetisti e categorie assimilabili a Sarzana potranno lavorare ogni giorni dalle 7.00 alle 23.00 fino al termine dello stato di emergenza, che ad oggi è fissato al 31 giugno. Lo stabilisce l'ordinanza siglata oggi dal sindaco sarzanese Cristina Ponzanelli. Quindi niente stop obbligatori per i professionisti in questione, una scelta operata naturalmente per aiutare il settore a recuperare un po' dopo due mesi ai box.