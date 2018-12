Nautica, semplificate le norme per la verniciatura. Confartigianato ringrazia Giampedrone

Sarzana - Val di Magra - “Accogliamo positivamente la notizia della semplificazione autorizzativa sull’attività di verniciatura nei rimessaggi e piccoli cantieri - commenta Roberto Zampollini, presidente Confartigianato Nautica - lo stesso assessore all’Ambiente Giacomo Giampedrone aveva anticipato il provvedimento proprio durante il nostro recente convegno ad Amelia sulla nautica. Ora la Giunta della Regione Liguria ha approvato la delibera. Forse il regalo di Natale alle piccole attività sul fiume Magra. L’autorizzazione permette alle piccole imprese artigiane o ditte individuali, che non hanno come attività prevalente la verniciatura, di poter verniciare a pennello o a rullo senza incorrere in ammende e rispettando tutti i parametri ambientali”. La delibera fissa tre range di compatibilità ambientale da rispettare, basati sulla quantità di composti organici volatili (COV, componenti delle vernici) utilizzabili: non sarà così possibile utilizzare più di 2500 kg di COV annui e 12 Kg giornalieri; in aree in qui i cantieri sono concentrati viene definito in 1000 Kg di COV annui il limite per ogni zona da 10mila mq. Altri limiti definiscono la distanza dalle abitazioni e la sospensione delle attività durante le giornate di forte vento. "Ogni singola impresa - prosegue Zampollini - dovrà avanzare la domanda di autorizzazione al Comune, che avrá 45 giorni per la risposta con la regola del silenzio-assenso. Per la presentazione delle pratiche è a disposizione l’ufficio Ambiente di Confartigianato, tel. 0187286632”.