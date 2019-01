Nasce a Sarzana il nuovo ponte sul fiume Serchio in Lucchesia

Sarzana - Val di Magra - Un ponte sul Serchio per cucire due storiche vie d'Appennino, la Francigena e il Brennero. Lo hanno progettato i sarzanesi di Itec Engineering, vincitori del concorso internazionale di bandito dalla Provincia di Lucca per creare un manufatto di grande importanza per la viabilità dell'entroterra della Toscana settentrionale. Il progetto, presentato ieri a Firenze, costerà 14,5 milioni di euro. "Un'opera cruciale e con un impatto davvero considerevole per la vita delle persone e per il sistema economico di tutta l'area. Un intervento ormai divenuto indispensabile, dato che che un'eventuale chiusura del ponte attuale provocherebbe disagi pesantissimi. Se non dovessero esserci problemi entro il 2019 dovrebbero entrare in azione le ruspe, mezzi che di questi tempi sono molto di moda", le parole del governatore Enrico Rossi.

La Regione finanzierà l'opera e la Provincia di Lucca farà da responsabile del procedimento e da stazione appaltante per l'opera. La Itec Engineering, con sede sulla Variante Aurelia a Sarzana, ha vinto il concorso nel 2015 con il progetto di un ponte in acciaio a tre campate per una lunghezza complessiva di 263 metri e di un viadotto di accesso in struttura mista acciaio calcestruzzo di 176 metri, che collegherà le due sponde del fiume Serchio in prossimità della frazione di Ponte San Quirico.