Morosità incolpevole, Sarzana riapre i termini

Sarzana - Val di Magra - L'amministrazione comunale di Sarzana ha riaperto i termini per la presentazione delle domande per gli inquilini morosi per sfruttare appieno l’opportunità offerta da Regione Liguria con il “Fondo per la morosità incolpevole” che ha assegnato alla nostra città la somma di 36.942,38 euro. Come noto, la Giunta Ponzanelli già lo scorso settembre aveva già approvato la delibera n.221 le linee di indirizzo agli uffici comunali per l’erogazione dei contributi ai cittadini / inquilini che, per cause indipendenti dalla loro volontà, non hanno potuto pagare l’affitto. Ora la scadenza per la presentazione delle domande, scaduta lo scorso 8 ottobre, è stata prorogata al 23 novembre prossimo.



“Entro il termine fissato dal bando - si legge nella delibera di Giunta- sono pervenute solo 3 domande di partecipazione due delle quali sono state escluse per carenza dei requisiti richiesti. Al fine di consentire una più ampia partecipazione, è intenzione dell'Amministrazione procedere alla riapertura del bando relativo alla cosiddetta morosità incolpevole”.



La Giunta sarzanese ha anche stabilito che qualora , anche le eventuali ulteriori domande presentate non consentissero l'integrale utilizzo dei fondi stanziati, di chiedere alla Regione Liguria di poter utilizzare i fondi residui per la concessione dei contributi al pagamento dei canoni di locazione, ai sensi della Legge n. 431/1998.