Michelucci: "Per la crisi Grancasa servono proposte concrete per un'eventuale ricollocazione dei lavoratori"

Sarzana - Val di Magra - "Visto l'appello fatto dal sottoscritto per un impegno, in caso si verifichino i dodici licenziamenti, al ricollocamento dei lavoratori Grancasa e delle altre situazioni di crisi avvenute in città presso le nuove realtà commerciali che si insedieranno sul nostro territorio ritengo serva ragionare da subito per mettere in atto percorsi di ricollocazione concreti". Così Juri Michelucci, consigliere comunale Pd in Regione Liguria, che aggiunge: "Non si pensi di paventare solamente soluzioni come quella dei percorsi di reimpiego FAST, che in sostanza finanziano agenzie formative qualora ricollochino personale fuoriuscito da crisi aziendali. Tali progetti hanno già mostrato di essere inadeguati e di non risolvere concretamente alcun problema (vedasi crisi Labocolor e fattoria di Marinella). Servono altri canali, ovvero quelli degli incentivi alle imprese per le assunzioni, tenuto conto delle nuove attività che apriranno sul territorio già approvate in consiglio comunale (a partire da Basko o dall'insediamento annunciato su viale 25 Aprile). È un invito alla concretezza nell'interesse dei lavoratori coinvolti che formalizzerò mediante un'interrogazione in Regione Liguria perché già altre Regioni per risolverr situazioni di crisi si ricorre agli incentivi per le assunzioni in modo da agevolare per davvero il ricollocamento dei lavoratori. Non c'è spazio per mezze misure. La politica ha l'occasione di esercitare il suo ruolo con autorevolezza raggiungendo risultati misurabili. Proviamo a non sprecarla perché la posta in gioco è alta, si tratta di posti di lavoro e vite delle persone".