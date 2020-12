Mercato del giovedì a tempo pieno per tutto il periodo natalizio

Sarzana - Val di Magra - Su richiesta delle associazioni di categoria del Commercio e Artigianato si è svolta ieri, via internet, una riunione tra l'Amministrazione sarzanese rappresentata dall'assessore al commercio Roberto italiani e le associazioni di categoria Confesercenti, Confcommercio, Confartigianato e CNA. La riunione segue anche il recentissimo decreto ministeriale dello sviluppo economico del 25 novembre 2020 sulle “linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche” grazie al quale finalmente si può lavorare al loro rinnovo. All'ordine del giorno i temi della riorganizzazione del mercato del giovedì e dell’orario dello stesso durante il periodo natalizio e la proroga delle concessioni dei posteggi su suolo pubblico.



Sul tema della riorganizzazione del mercato l'assessore Italiani ha fatto presente “che gli uffici comunali, in costante contatto con le associazioni di categoria, stanno elaborando una planimetria rappresentante una possibile redistribuzione dei posteggi in considerazione anche di nuovi spazi che si stanno rendendo disponibili in città per il posizionamento dei banchi del mercato, come piazza Martiri della Libertà”.



“Le linee guida da tenere in considerazione nella riorganizzazione, già deliberate dalla Giunta del Comune di Sarzana – ha detto Italiani- sono ampliare e rispettare la viabilità, la sicurezza e l'integrazione con le attività in sede fissa che insistono nell'area mercatale in un ottica di miglioramento dell’attrattività del centro storico nel suo insieme. Il mercato cittadino deve integrarsi al centro storico, sostenendo indirettamente le sue attività, a questo scopo lavoriamo parallelamente alle associazioni di categoria a una loro idea di riorganizzazione”.



“Sul tema del rinnovo delle concessioni di cui al decreto ministeriale del ministero dello sviluppo economico del 25 novembre 2020 - ha continuato l’assessore - abbiamo concordato con le Associazioni di categoria sul fatto che non pregiudicherà la necessaria e auspicata riorganizzazione e riqualificazione del mercato nell'ottica delle priorit individuate”.