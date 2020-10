Luni, rinviate le scadente per il pagamento della Tari

Sarzana - Val di Magra - L'amministrazione comunale di Luni con delibera del Consiglio Comunale 15 settembre sono state rinviate, per l’anno 2020, le scadenze delle rate per i versamenti della Tari nei seguenti periodi: prima rata rata 31 ottobre 2020; seconda rata 31 dicembre 2020. Il gestore del servizio sta procedendo con l'emissione della bollettazione.

In una nota del Comune di Luni si legge: "La decisione arriva al fine di sostenere i cittadini del territorio comunale nonché l’economia locale attraverso strumenti di sollievo nel contesto economico sanitario delineatosi a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19".