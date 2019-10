Liguria travel show, anche Sarzana alla fiera del turismo genovese

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Sarzana sarà presente al “Liguria Travel Show 2019”, fiera-evento internazionale che si svolge da venerdì 25 ottobre a domenica 27 ottobre ai Magazzini del Cotone di Genova (area porto antico).

Uno stand dedicato, con materiale informativo promozionale, presentazione del nuovo portale www.ilovesarzana.com e prodotti e itinerari turistici legati al territorio, sarà lo spazio utile a inserire la nostra città tra le mète che potranno essere proposte dai più importanti tour operator oltre che dai cosiddetti travel blogger, buyer e influencer.

“La partecipazione alle fiere del turismo e a questa in particolare promossa da Regione Liguria- dichiara l'assessore al turismo Roberto Italiani che sarà presente all'evento- è occasione importante per la promozione del nostro territorio, in particolare in questo momento in cui tutto lo sforzo nell'ambito del settore è rivolto alla rivalutazione e alla valorizzazione delle enormi potenzialità e risorse della nostra città”.

Allo stand sarà presente anche Gianluca Giannecchini, consulente marketing del Comune di Sarzana