La zona doc Colli di Luni vuole avvicinarsi al mare

Sarzana - Val di Magra - E' partita ufficialmente questa mattina la richiesta di estendere l'area di produzione del vino DOC Colli di Luni. Vergata dai sindaci Alessandro Silvestri di Luni e Daniele Montebello di Castelnuovo Magra e indirizzata all'assessore regionale Stefano Mai. I vitigni del vermentino che in questi anni non ha smesso di conquistare palati e mercati, ora voglio arrivare fino all'autostrada A12, qualche centinaio di metri più vicini al mare rispetto al limite della ferrovia attuale. Terreni "per lo più improduttivi, incolti ed in condizioni di degrado, e soprattutto senza una vocazione agricola definita - scrivono i due primi cittadini - Il loro inserimento all'interno della zona di produzione del DOC conferirebbe a questi terreni una dignità produttiva, consentendo evidenti ricadute anche dal punto di vista ambientale attraverso una attività di graduale recupero".

Inoltre "la possibilità di impiantare nuovi vigneti, ovvero recuperare situazioni esistenti, costituirebbe una opportunità economica sia per le aziende produttrici che per i privati che si vedrebbero offerta una opportunità di integrazione reddituale derivante dal recupero o dall'utilizzo di terreni una volta dedicati ad altre coltivazioni ed oggi abbandonati o incolti". Infine, si sottolinea nella richiesta, l'estensione nella zona pianeggiante "consentirebbe l'utilizzo di terreni più umidi, più freschi e con possibilità di irrigazione". Una mossa contro la siccità che ha colpito la zona collinare nelle ultime stagioni calde.

"Un altro impegno a favore della qualità e della valorizzazione del territorio - sottolineano i sindaci - Dando seguito ad un impegno già assunto formalmente nel nostro programma elettorale, d’ intesa con il Comune di Castelnuovo Magra abbiamo inoltrato alla regione la motivata proposta di estensione del perimetro della zona di produzione del vermentino DOC. Questo con il triplice intento di recuperare terreni incolti, elaborare una prospettiva reddituale ulteriore per privati ed imprese agricole, favorire la produzione in zone pianeggianti e più umide. Quanto sopra a conferma del nostro impegno non solo per la gestione del quotidiano, ma anche per individuare prospettive future di sviluppo di qualità e sostenibili per il nostro territorio".