La ministra ai vignaioli spezzini: "Dpi, al lavoro per averne di più"

Sarzana - Val di Magra - L'elenco delle misure straordinarie adottate, quelle che bollono in pentola, e l'impegno serrato perché a imprese e lavoratori siano garantiti i dispositivi di protezione individuale. Questo in estrema sintesi il contenuto della risposta del ministro dell'agricoltura Teresa Bellanova alla lettera inviatale da Andrea Marcesini in qualtà di presidente del Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei Vini DOP IGP Colli di Luni,Cinque Terre, Colline di Levanto e Liguria di Levante. Una missiva, redatta dopo aver consultato le associazioni di categoria del settore (Terra Viva Agri, Cia, Confagricoltura, Coldiretti), in cui si descrive la mazzata che l'emergenza sanitaria sta causando al settore della vitivinicolo. Si segnalano aziende “in grande difficoltà con significative contrazioni degli ordini di vendita” e con grandi incertezze per il futuro: “Il perdurare dell’emergenza sanitaria comporta infatti grosse difficoltà a progettare e pianificare la gestione aziendale nei prossimi mesi. Sussiste il forte rischio che le cantine si trovino con significative quantità di vino invenduto in giacenza, e ciò sta comportando un significativo calo dei prezzi al mercato. Inoltre con l’approssimarsi della vendemmia 2020 per molte cantine ci saranno dei problemi strutturali in quanto il vino invenduto in giacenza andrà a sommarsi al vino prodotto nel 2020 con evidenti problemi per il magazzinaggio”.



Nella lettera si avanza una serie di proposte. Strumenti di flessibilità per il lavoro dipendente in agricoltura, interventi sugli istituti di credito perché alle aziende agricole siano concessi prestiti a tasso agevolato garantiti dallo Stato, la possibilità, finita la crisi, di trasformare i debiti contratti in mutui decennali senza interessi, agevolare la fornitura di Dpi per gli imprenditori agricoli e i loro dipendenti e coadiuvanti, prorogare la scadenza (ora per il 2020) dei diritti di impianto dei vigneti. La ministra Bellanova, nella sua risposta, ha menzionato il Fondo speciale (“già finanziato con 100 milioni”) per assicurare al continuità aziendale alle imprese agricole, la sospensione delle rate dei mutui fino al 30 settembre, l'agevolazione del percorso per accedere alle garanzie dello Stato, rimarcando poi che gli uffici competenti sono al lavoro per la proroga della scadenza dei diritti di impianto “ed è stata presentata a Bruxelles apposita istanza che porteremo avanti con decisione”. Sul fronte dei dispositivi di protezione, tema che la ministra renziana ha scritto di avere “particolarmente a cuore”, Bellanova assicura che “il governo sta agendo con tutti i mezzi possibili per incrementare la produzione e la distribuzione in tutti i settori e su tutto il territorio nazionale”. Per concludere: “Sono in oltre in corso di definizione e discussione ulteriori misure, per le quali terremo in debito conto le sue proposte relative agli aspetti fiscali e del lavoro”.



“La risposta del ministro fa piacere per il presidente di un piccolo consorzio e tutti i consorziati in una regione che in tutte le statistiche che parlano di vino normalmente non viene nemmeno citata – commenta Marcesini -. Spero che il nostro piccolo contributo aiuti i produttori liguri e italiani a trovare soluzioni o strade meno tortuose per ricominciare a lavorare con più serenità e paura del futuro. Abbiamo bisogno di azioni concrete e tangibili come concreta è l'agricoltura e chi la pratica. Qualcosa si è già fatto ma più lungo sarà questo periodo più difficile sarà per il settore rimanere in piedi. Grazie alla ministro Bellanova e alla deputata Paita per aver preso in considerazione questa piccola realtà importante per il territorio ligure”.



