La batteria Chiodo cerca un gestore, fuori il bando

Sarzana - Val di Magra - E’ pronto il bando avviato dal Comune di Ameglia finalizzato all’individuazione di operatori economici che vogliano e possano gestire la struttura ricettiva dell’ex Batteria Chiodo di Montemarcello, recentemente ristrutturata grazie allo stanziamento di fondi Regionali, fondi del Ministero dell’Ambiente, fondi del Parco di Montemarcello e fondi Europei.

La struttura, situata in un contesto di straordinaria bellezza, è stata ricavata dalla batteria militare “Generale Chiodo” ed inaugurata nel Maggio 2014. Dotata di impianto fotovoltaico, allacci, collaudi, camere attrezzate e tutto ciò che consentirà di accogliere turisti e visitatori, sarà possibile gestirla tramite accesso alla manifestazione d’interesse

all’interno della piattaforma delle gare e degli acquisti telematici DigitalPA (http://ameglia.acquistitelematici.it).



Tutta la documentazione necessaria per accedere alla procedura sarà reperibile sulla home page del sito istituzionale del Comune di Ameglia e la stessa dovrà pervenire entro e non oltre le 12 del giorno 19 Maggio 2020. Coloro che presenteranno valida manifestazione d’interesse verranno successivamente invitati alla procedura di gara, anch’essa espletata tramite piattaforma telematica DigitalPA. "Ci auguriamo di ricevere valide proposte che possano dare finalmente la giusta valorizzazione al sito – annuncia il Sindaco De Ranieri – perché la Batteria Chiodo ha un immenso valore storico che può essere tradotto anche in opportunità turistica sfruttando la sua collocazione naturale. Tra sentieri del Parco, all’interno di uno dei Borghi più belli d’Italia ed in un contesto che si affaccia da un lato verso le Apuane e dall’altro sul Mar Ligure, credo davvero sia uno dei posti più affascinanti della nostra Provincia. In più, logisticamente parlando, siamo a due passi dalla Versilia, dal Golfo dei Poeti e da tutti i collegamenti che portano all’esplorazione della nostra meravigliosa Val Di Magra". "Credo - conclude De Ranieri - che sia un’occasione importantissima per chi ha voglia di mettersi in gioco con un progetto che avrà tante sfaccettature di sviluppo ed enormi potenzialità da accrescere, soprattutto in un periodo storico come quello attuale. Per informazioni è possibile scrivere ai seguenti indirizzi di posta elettronica: areaamministrativa@comune.ameglia.sp.it - area.amministrativa@pec.comune.ameglia.sp.it