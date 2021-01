La Fabbrica, in arrivo un pet store e un marchio della tecnologia

Sarzana - Val di Magra - Proseguono i lavori di riqualificazione all'interno del centro commerciale La Fabbrica di Santo Stefano Magra. E con l'avanzamento degli interventi si vedono all'orizzonte anche soluzioni per l'occupazione dei sempre meno spazi rimasti sfitti e prospettive positive per il futuro della struttura commerciale.



"Come annunciato mesi or sono, Conad ha mantenuto le promesse e nel punto vendita di Santo Stefano si iniziano a vedere i frutti dell'importante investimento di oltre 3 milioni di euro". Lo annuncia Marco Callegari, segretario provinciale Uiltucs, dopo un sopralluogo e un confronto con la direzione del centro commerciale.

"Si è vista rifiorire la parte del centro legata alla ristorazione - continua il sindacalista - e nei prossimi mesi ci saranno rifacimenti anche all'interno del supermercato e in altre aree della galleria".

Per esempio verrà aperto un nuovo pet store di ben 400 metri quadrati e si assisterà all'ingresso di un marchio specializzato nel settore degli elettrodomestici e della tecnologia in uno dei fondi che al momento sono ancora vuoti.



"Esprimiamo una fortissima soddisfazione per la situazione di consolidamento del centro a cui si sta assistendo, anche perché tra supermercato e galleria ci sono all'incirca 200 lavoratori, ed è chiaro che assistere a mosse di rilancio in un periodo come questo, caratterizzato dall'emergenza sanitaria ed economica, non può che far sperare nella tenuta dei livelli occupazionali. E anzi - prosegue Callegari - Conad ha annunciato di prevedere anche qualche nuova assunzione. Un fatto assolutamente peculiare in una situazione come quella attuale".



"Le promesse fatte - commenta Stefano Spadoni, direttore del Conad iperstore di Santo Stefano - sono state mantenute. I lavori proseguiranno sino all'estate e siamo convinti che un investimento così importante sia fondamentale per il rilancio del centro commerciale e del supermercato, riuscendo al contempo a garantire la tenuta dei livelli occupazionali".