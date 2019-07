L'extravergine dell'azienda Belfiore premiato a Leivi

Sarzana - Val di Magra - L'azienda agricola Belfiore di Castelnuovo Magra vince il 25esimo Premio Leivi per il miglior olio extravergine della Riviera di Levante. A valutare i partecipanti gli assaggiatori di olio della Camera di Commercio.

"L'olio che ci ha fatto vincere è mono varietale di Leccino di Castelnuovo, le olive sono state raccolte a metà ottobre. - commenta Francandrea Cricca, dell'azienda agricola Belfiore - Lo scorso anno è stata un'annata molto siccitosa, proprio ad ottobre ha piovuto e c'è differenza tra gli oli fatti con le olive raccolte prima della pioggia e quelli fatti con quelle raccolte dopo: nettamente migliore quello che ha preso l'acqua, tanto da essere premiato a Leivi. La difficoltà oggi a coltivare gli oliveti è molta: il tempo non dà una mano, non si sa mai se grandina o se ci sono temporali estivi violenti che possono danneggiare le olive. Poi quest'anno l'attacco della mosca parassita è stata massiccia, abbiamo problemi di tenuta di olive a causa di un fungo che prende il picciolo, in altre zone invece è venuto troppo caldo subito. Insomma non è facile ma cercheremo di fare al meglio anche il prossimo olio".



L'azienda Belfiore, iscritta alla Confederazione Agricoltori Liguri, si trova al confine con la Toscana, è a conduzione famigliare. Gli oliveti sono situati su pendii terrazzati rivolti a sud-ovest ed immersi in una natura incontaminata.

Sono presenti le cultivar autoctone Razzola, Lantesca, Prempesa, Leccione e Castelnovina e, in minima parte, giovani piante di varietà nazionale quali Frantoio, Leccino e Taggiasca che hanno rimpiazzato gli esemplari secolari perduti a seguito della grande gelata del 1985.



Tutte le piante sono allevate in forma semilibera ad ombrello.

Le concimazioni e la difesa ai parassiti vengono effettuate rispettando il disciplinare dell'agricoltura integrata. Il fabbisogno estivo di acqua è coperto da impianti di irrigazione.



Al Premio Leivi ha partecipato anche la Cooperativa Olivicoltori Sestresi, che si è aggiudicata il quarto posto nella categoria oli DOP.

"Il percorso per ottenere la DOP parte con la certificazione dell'uliveto - spiega Marco Cusinato, vicepresidente della Cooperativa - che richiede una serie di test: la potatura, il combattere la mosca parassita, l'analisi chimica dell'olio, che deve prevedere un'acidità molto bassa, e l'analisi panel test, che è l'analisi sensoriale dell'olio vergine. Dopo questi test l'olio può diventare DOP della Riviera Ligure di Levante ed essere messo in commercio".