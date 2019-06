Inaugurata la rinnovata filiale Ubi Banca di Sarzana

Nuovo layout e alta digitalizzazione per la banca di via Muccini nella quale lavorano diciannove persone.

Sarzana - Val di Magra - “Cambiano le modalità e aumentano i canali con cui poter entrare in contatto con i clienti, ma il nostro obiettivo è sempre quello di una relazione personale e specializzata”. Così Marco Franco Nava, responsabile della macro area territoriale Nord Ovest di UBI Banca intervenuto oggi in via Muccini a Sarzana per l'inaugurazione della rinnovata filiale del gruppo, la prima in Liguria a presentare un nuovo allestimento innovativo e digitalizzato, più vicino alle esigenze degli utenti. “Ringrazio tutte le persone che hanno lavorato in questi mesi – ha aggiunto Nava – oggi siamo in luogo più aperto e accogliente, c'è stata una cura davvero particolare dei dettagli. Il nuovo modello di filiale va esattamente in questa direzione ed è frutto di una ricerca attenta ai bisogni della clientela, in continuo cambiamento. Questa è la prima in Liguria con il nuovo layout e siamo sicuri di poter offrire un servizio innovativo anche per questo territorio che consideriamo strategico per UBI Banca”.



Soddisfazione espressa anche dal direttore territoriale della Liguria Riccardo Chiapello: “Clienti e colleghi in questo periodo hanno avuto grande pazienza e gliene sono grato, ottenere questo risultato non è stato facile ma oggi questa filiale è ancora più bella e accogliente”. Quindi la direttrice Cristina De Angelis: “Mi unisco ai ringraziamenti e chiedo scusa per i possibili disagi che possono essersi verificati durante i lavori ma siamo felici di poter offrire al territorio una delle più belle filiali della zona, altamente digitalizzata e in grado di offrire maggiore autonomia ai correntisti”.



Prima delle benedizione di Don Franco Pagano infine l'assessore Torri ha portato i saluti (insieme al consigliere Spilamberti) a nome dell'amministrazione comunale: “Mi fa piacere vedere una banca che ha abbattuto diverse barriere creando così un'alchimia positiva con i clienti. Il valore di Ubi Banca è noto a livello internazionale e siamo felici di avere in città una filiale così innovativa”.



Tra le soluzioni adottate, ad esempio, ATM di ultima generazione in grado di svolgere le operazioni in sicurezza e senza fare code, versare denaro contante, assegni anche dopo l’orario di chiusura. Inoltre, sono state introdotte casse self service che permettono di e pagare imposte come F24 e fare bonifici. Ogni filiale è dotata di una connessione Wi-Fi gratuita riservata ai clienti per navigare tra i contenuti di UBI Banca e di due diversi tablet in grado di effettuare operazioni bancarie in

autonomia o predisposti per la firma elettronica.