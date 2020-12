Il volto di Massimo Pesucci per valorizzare i negozi di vicinato

Sarzana - Val di Magra - Parte da Sarzana la campagna di sensibilizzazione di Confartigianato “Torno anche domani” che si pone l'obiettivo di valorizzare i negozi di vicinato puntando sull'aspetto sociale che questi rivestono nel tessuto delle comunità locali e nazionali. E l'iniziativa – che ha trovato pieno appoggio nel Comune – qui non poteva avere miglior testimonial di Massimo Pesucci, storico commerciante del centro cittadino ma anche custode e promotore delle tradizioni e della storia sarzanese. La sua figura, realizzata dal disegnatore Gianluca “Foglia” Fogliazza, campeggia infatti sulle dodici vignette che saranno distribuite in città con l'intento di evidenziare le caratteristiche uniche del piccolo commercio.

“Il lockdown e la pandemia hanno accelerato scelte strategiche che erano già previste – sottolinea Alessandro Ravecca, presidente provinciale di Confesercenti e di Federfranchising – negli ultimi anni abbiamo parlato spesso di multicanalità e dell'importanza di aggiungere siti online ai negozi fisici per avere bacini più ampi. A Sarzana ne abbiamo ottimi esempi ma è necessario preservare il ruolo sociale che i negozi di vicinato rappresentano visto che nessun sito potrà mai sostituire l'umanità e il calore di un'attività aperta. L'iniziativa è nata qui, anche grazie al sostegno del sindaco, ma è già stata adottata dalle camere di commercio liguri e l'obiettivo è quello di spingerla fino a livello nazionale”.

A Fabio Lombardi di Confesercenti Sarzana, si deve invece l'idea delle vignette e dello speciale protagonista: “Non abbiamo scelto la banale campagna con una foto del Golfo ma ci siamo dedicati ad un lavoro più impegnativo nel quale ho coinvolto Foglia per omaggiare il lavoro e l'impegno quotidiano di Massimo Pesucci al quale la comunità è legatissima. Nonostante un periodo difficoltà abbiamo così voluto renderlo partecipe per dare voce alle attività di vicinato che contribuiscono a valorizzare borghi e territori rappresentando solidi punti di riferimento. La grande distribuzione mette a rischio l'identità dei luoghi ma insieme possiamo salvare i negozi di vicinato”.



“Ringrazio Fabio per avermi coinvolto – sottolinea Fogliazza, collaboratore di Fatto Quotidiano e Focus scuola – c'è stata da subito grande empatia e mi è stata data massima libertà creativa in un percorso di condivisione costante. Abbiamo scelto testimonial reali come Pesucci e una bambina figlia di miei amici, proprio per trasmettere la necessità di avere i rapporti umani che le botteghe possono garantire”.

“Durante la pandemia la nostra categoria ha svolto un ruolo prezioso con le consegne a domicilio – osserva Giampaolo Angelotti commerciante e presidente di Fiesa – ma il nostro compito non è finito anche perché cinquemila comuni rischiano di rimanere senza servizi”.

L'assessore al commercio Roberto Italiani parla invece di “una bellissima iniziativa che consente di veicolare un messaggio positivo per i commercianti e i negozi di vicinato. Il dato delle vendite online è in costante crescita ma dobbiamo tutelare i nostri negozi per tenere vivi i centri storici”.

Infine il sindaco Cristina Ponzanelli: “Siamo orgogliosi di poter sostenere un'iniziativa che nasce qui ma ha orizzonti importanti. Dietro ad ogni negozio ci sono storie e famiglie, una ricchezza che dobbiamo tutelare e coltivare con i rapporti umani. È bello – conclude – che a rappresentare tutta la categoria ci sia Massimo Pesucci che è un pilastro della nostra comunità”.