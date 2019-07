Il frantoio Ambrosini di Sarzana premiato al Biol 2019

Sarzana - Val di Magra - Lo scorso 13 luglio a Roma presso il ministero dell’Agricoltura è stata presentata la guida degli oli biologici, Biol 2019, la guida più importante a livello internazionale che seleziona i migliori oli biologici al mondo.

Nell’elenco delle imprese selezionate il frantoio Ambrosini di Sarzana che opera dal lontano 1923. Titolari della ditta i fratelli Ambrosini Roberto e Luigi a cui si aggiunge oggi la nuova generazione rappresentata da Simone. Il Frantoio Ambrosini, con sede in località “Bradia” a Sarzana, è stato fondato dal nonno degli attuali proprietari, Antonio, l’attività è poi continuata con Luciano. Quattro generazioni che rappresentano una vera e propria eccellenza per il nostro territorio.

“Il Frantoio Ambrosini rappresenta una vera e propria eccellenza per il nostro territorio - ha sottolineato il direttore di Confartigianato, Giuseppe Menchelli - e testimonia come la passione, l’impegno, la continua ricerca nel migliorare i processi produttivi possano costruire quello che rappresenta un vero e proprio successo imprenditoriale che porta l’olio Ambrosini sulle migliori tavole in tutto il mondo”.