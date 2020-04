Il Tar accoglie le richieste di Faib Confesercenti, nuovo stop ai lavori dell'impianto Enercoop a Sarzana

Sarzana - Val di Magra - “Con estrema soddisfazione, abbiamo appreso la notizia che il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria ha accolto la domanda incidentale, presentata dalla Faib e dai gestori degli impianti di distribuzione carburanti della Val di Magra, di sospensione dell’esecuzioni dei provvedimenti impugnati in riferimento all’annosa questione del distributore a marchio Coop”. Lo afferma Aldo Datteri, presidente Faib Confesercenti commentando la decisione dei giudici amministrativi genovesi.

“E’ la seconda volta nel giro di pochi anni – prosegue Datteri – che il Tar Liguria accoglie in pieno le nostre osservazioni sottolineando come il ricorso appaia assistito da sufficienti elementi di fondatezza, sotto il profilo del mancato approfondimento istruttorio e motivazionale dei rischi derivanti dalla realizzazione dell’impianto in zona qualificata come soggetta a pericolosità idraulica”.

Si fermano, quindi, nuovamente i lavori presso l’impianto Enercoop, dopo che il Comune di Sarzana aveva autorizzato, con nuova procedura, il permesso di costruire l’impianto presso il cantiere avviato da Talea Gestione Immobiliare Spa.



“Questa notizia rappresenta un’iniezione di fiducia – sottolinea Fabio Lombardi, responsabile sindacale Confesercenti della Val di Magra – per una categoria che da tempo versa in gravi difficoltà gestionali ed economiche. Ringraziamo l’avvocato Daniele Granara con il quale abbiamo iniziato questa battaglia ormai diversi anni fa e oggi, così come all’ora, siamo presenti al fianco delle aziende che rappresentiamo”.