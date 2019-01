Il SuperEnalotto porta fortuna a Santo Stefano

Sarzana - Val di Magra - Jackpot sfiorato da un giocatore del SuperEnalotto di Santo Stefano di Magra, in provincia di La Spezia, che nel concorso di sabato ha centrato un 5 da 36.505,17 euro. La schedina vincente, riporta Agipronews, è stata convalidata presso il "Rudy Bar" al Centro Commerciale La Fabbrica (via Arzelà). Il Jackpot nel frattempo ha raggiunto i 90,8 milioni di euro, è il premio più alto in palio in Europa e il nono nella storia del gioco. L’ultima sestina vincente è stata centrata il 23 giugno 2018, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Liguria il 6 non è mai stato centrato.