Il Comune di Vezzano Ligure cerca le sue botteghe storiche

Sarzana - Val di Magra - Presidi di valore inestimabile per tutta la comunità. Veri e propri piccoli centri di aggregazione per i piccoli borghi che caratterizzano e documentano lo sviluppo di un territorio. Attività commerciali che nonostante la crisi e i tempi che cambiano resistono, per oltre cinquant'anni, e restano immutati rimanendo punto di riferimento. Sono questi i principi che animano il riconoscimento di "Bottega storica" e il Comune di Vezzano Ligure apre alla certificazione delle sue botteghe.

In un documento del Comune si legge: "Allo scopo dl valorizzare le tradizioni e il patrimonio culturale del commercio e dell'artigianato, ha approvato un avviso finalizzato all'Individuazione di un elenco di attività presenti sul territorio comunale che possiedano le caratteristiche per essere definite come "Bottega Storica" ed essere Iscritte nell'apposito elenco. Possono presentare domanda di inserimento nell'elenco le imprese operanti nella vendita al dettaglio, somministrazIone di alimenti e bevande, produzione artigiana, fornitura di servizi, che risultino regolarmente iscritte al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Riviere di Liguria, con sede legale o operativa nel Comune di Vezzano Ligure e che rispondano alle caratteristiche di esercizio oppure attività storica come definita nel bando".

"Si definisce storica - prosegue il documento del Comune - l'attività esercitata nella sede o uniti secondaria dell'Impresa in modo continuativo da almeno 50 anni a prescindere da eventuali mutamenti di gestione o proprie. L'impresa inoltre dovrà possedere almeno uno fra i seguenti elementi identificativi essenziali ai fini del riconoscimento di esercizio/attività storica: Presenza di arredi, attrezzature, documenti (manoscritti. stampe fotografie), che testimoniano la durata nel tempo di tale attività dal almeno 5O anni".

L'avviso integrale e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune. Il termine di presentazione delle domande é fissato per Il giorno 31 dicembre 2019.