Il Comune di Luni avvia il censimento delle botteghe storiche

Sarzana - Val di Magra - L’Amministrazione Comunale di Luni, facendo seguito alla Delibera della Giunta Comunale n. 94 del 24 agosto 2019, informa che è stato pubblicato l’avviso finalizzato all’individuazione di un elenco di attività commerciali presenti nel territorio comunale che possiedano le caratteristiche per essere definite come “Bottega Storica” ed essere iscritte nell’elenco appositamente costituito.

"Questa Amministrazione - spiega il vicensindaco con delega alle attività produttive Barbara Moretti - intende promuovere lo sviluppo ed il sostegno di quelle attività che possiedano le caratteristiche ed i connotati per essere inserite nell’apposito elenco e fregiarsi della denominazione di “Bottega Storica”. È compito del Comune promuovere e valorizzare le attività e le peculiarità esistenti sul territorio attraverso il riconoscimento e l’identificazione storica e culturale. Lo sviluppo e la promozione del territorio si esplicano anche attraverso l’incentivazione ed il supporto alle attività che sono radicate nel territorio e che rappresentano un’identità culturale ed economica rilevante per la comunità. Questo è un ulteriore tassello attraverso il quale l’Amministrazione Comunale è sempre più vicina ed attenta alle esigenze delle Imprese e delle persone presenti nel proprio territorio".



L’avviso e la domanda di iscrizione sono reperibili sul sito internet www.comune.luni.sp.it nella sezione avvisi/novità e bandi di gara. Le domande dovranno pervenire al Protocollo dell’Ente, debitamente compilate, entro le ore 12.00 del giorno 12 ottobre 2019. Per qualsiasi informazione i soggetti interessati potranno rivolgersi al Comando di Polizia Locale di Luni, via Firenze n. 2 – 19034 – Luni, Tel. 0187690157/20 – Responsabile del Procedimento: Com.te della Polizia Locale - Dott. Marco Monfroni - dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle ore 12.