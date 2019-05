I primi cento crocieristi in visita a Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Primo test per la città di Sarzana con l'arrivo della Oasis of the Seas, la nave da crociera della Royal Carribean, sbarcata, come ogni mercoledì, al porto crociere della Spezia. Dal terminal di Largo Fiorillo sono partiti i primi pullman con oltre cento crocieristi che hanno visitato la città ligure con tour guidato. Si è trattato della prima tappa di un tour experience nelle città culturali: i crocieristi sono stati accolti dall'assessore al turismo Roberto Italiani e dal consulente marketing Gianluca Giannecchini che insieme alla guida hanno accompagnato i due gruppi di crocieristi nella prima visita della città dalla Porta Romana fino alla centrale? piazza Matteotti passando dalla Cittadella. Con la collaborazione dello staff dello IAT ufficio informazioni ai crocieristi sono state consegnate le nuove mappe ?del comune di Sarzana, molto utili per guidare gli stessi nei percorsi culturali e dello shopping della citta. ?Prossime date la prossima settimana con la Royal Carribean e MSC.