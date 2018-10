I fotografi: "Brutto esempio se il Comune non si affida a professionisti"

Gianardi ironico: "A questo punto se l'amministrazione vuole avvalersi di hobbisti vorrà dire che i fotografi saranno autorizzati a non pagare più le tasse comunali”.

Sarzana - Val di Magra - "Apprendiamo dalla stampa che l'amministrazione comunale di Sarzana si avvarrà dei servizi di fotoamatori e volontari per realizzare reportage fotografici di eventi e manifestazioni. Non solo restiamo stupiti da tale decisione ma speriamo vivamente che sia una fake news. Non possiamo credere che un'amministrazione comunale che dovrebbe tutelare l'occupazione, il lavoro e il rispetto delle normative emani un provvedimento in aperta contraddizione con tali valori. Ignorare dei lavoratori per cercare di risparmiare pochi spiccioli di capitoli di bilancio non fa onore all’amministrazione e ci preoccupa perché la medesima cosa potrebbe valere per tutte le altre attività".



I fotografi professionisti di Confartigianato si dicono amareggiati da tale decisione. “Stiamo attraversando un periodo difficile per la categoria - commenta Antonella Simone, referente sindacale – l'abusivismo e la crisi, stanno mettendo in ginocchio la piccola e media impresa. Anche molti fotografi hanno dovuto con grande rammarico lasciare a casa il personale e parecchi hanno dovuto chiudere i battenti. Apprendere ora che addirittura coloro che dovrebbero tutelare il lavoro lo vogliono togliere, ci lascia davvero senza parole”.



I fotografi professionisti che operano a Sarzana sono amareggiati. Lo storico fotografo Fabio Gianardi rilancia ironicamente: “A questo punto se il comune di Sarzana vuole avvalersi di hobbisti vorrà dire che i fotografi saranno autorizzati a non pagare più le tasse comunali”. Senza nulla togliere al volontariato e ai fotoamatori che meritano tutto il nostro rispetto – prosegue la nota di Confartigianato - riteniamo che quest’idea, che penalizza una categoria, non rientri proprio in quella che dovrebbe essere una buona politica da parte di una amministrazione pubblica. Auspichiamo vivamente che il Sindaco e la Giunta di Sarzana rivedano questo inconcepibile provvedimento.