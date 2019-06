Grancasa, senza risposte sarà sciopero anche domani: "Clienti solidali"

Sarzana - Val di Magra - Adesione quasi totale alla terza giornata di sciopero dei lavoratori della Grancasa di Sarzana. A rischio ci sono dodici posti di lavoro a causa delle decisioni dell'azienda su scala nazionale. “I clienti, nessuno dei quali è entrato nel negozio, ci hanno mostrato massima solidarietà. Se entro stasera dall'azienda non arriveranno risposte, sarà sciopero anche domani”, fa sapere Marco Callegari, segretario provinciale Uiltucs, in piena linea con la decisione di condurre la mobilitazione a oltranza. Le forze sindacali, come si legge nella comunicazione unitaria diffusa da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, accusano l'azienda di essere sottratta a qualsivoglia confronto mirato a salvare l'occupazione e di voler ridurre il personale non solo per tagliare i costi ma anche per "ridurre le dimensioni dell'azienda e renderla più appetibile per un'eventuale vendita".



Presenza politica trasversale alla manifestazione. E proprio la politica continua a interrogarsi e confrontarsi sulla spinosa situazione: “Troppo scontato e troppo facile esprimere vicinanza, ma poi? - si domanda via social Luca Ponzanelli, capogruppo di Forza Italia – Lista Toti in consiglio comunale -. Spero che chi oggi sta sugli scudi, tra qualche mese non dimentichi queste povere persone; spero anche ci siano proposte concrete, nei limiti di ciò che si può effettivamente fare. Il Pd ha chiesto di inserire la questione in un Consiglio Comunale già fissato, in mezzo ad altri argomenti. Io ho intenzione di chiedere che sia fissato un Consiglio Comunale ad hoc, dove si parli solo di questo”.



Sempre dalla maggioranza, si registra oggi l'intervento di Sarzana popolare: “Apprendiamo con sconcerto e rammarico – osservano i moderati sarzanesi - che l'incontro che si è svolto al Ministero dello Sviluppo economico con i rappresentanti dell'azienda Grancasa non ha avuto esito positivo. Sarzana Popolare si impegna a farsi promotrice delle istanze dei lavoratori del punto vendita di Sarzana destinatari dei licenziamenti annunciati da Grancasa, facendo tutto quanto in suo potere per una rapida soluzione della vertenza che possa garantire stabilità lavorativa a tutte le persone coinvolte. Lavoratori sarzanesi che hanno messo sul tavolo della trattativa la loro piena disponibilità a trovare una soluzione, proponendo il part-time per tutti in modo da scongiurare il licenziamento”.