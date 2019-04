Gelocrem Sarzana, cooking show al Twiga

Sarzana - Val di Magra - Al Twiga Beach Club di Marina di Pietrasanta si stanno scaldando i motori per il grande evento di cucina organizzato da Gelocrem Group di Sarzana giovedì 11 aprile 2019. Gelocrem, azienda di distribuzione di specialità alimentari sempre attenta alle nuove proposte, ha organizzato questo evento già sold out da diverse settimane nel quale verranno presentati alimenti innovativi e tipici che caratterizzeranno i consumi della stagione 2019. Ad accogliere gli ospiti sarà un buffet salato interamente prodotto per Gelocrem Group. Tra finger food e bontà da aperitivo, farà da vera regina la pasta fresca, con la novità del marchio 'Il pastaio apuano', senza dimenticare la 'Scrocchiarella', che nel corso dello cooking show Gelocrem verrà proposta in cinque varianti: classica, integrale, riso venere, rustica e grano duro, abbinate a prodotti del territorio come lardo, miele, acciughe, salsiccia. Nettari affidati al sommellier Gabriele Marcesini.