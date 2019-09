Gambero Rosso premia con tre bicchieri le aziende della Val di Magra

Sarzana - Val di Magra - Nel pieno della vendemmia arrivano riconoscimenti importanti per alcuni produttori della Val di Magra premiati con i “Tre bicchieri” dalla guida 2020 del Gambero Rosso. Ben quattro etichette fra le otto eccellenze liguri si trovano infatti fra Castelnuovo e Santo Stefano, a conferma dell'ottimo lavoro svolto nel tempo dalle aziende dei Colli di Luni. Nella nuova edizione della sua guida Gambero Rosso ha inserito per la prima volta l'azienda agricola Zangani con il suo Vermentino superiore “Boceda”. Conferme significative invece per Lunae Bosoni con il Vermentino “Etichetta Nera”; Terenzuola con il Vermentino superiore “Fosso di Corsano” e infine Giacomelli con il suo Vermentino “Pianacce”, tutti del 2018.

Per quanto riguarda il resto della regione i tre bicchieri sono andati anche La Ginestraia per Riviera Ligure di Ponente Pigato “Le Marige”; Fontanacota per Riviera Ligure di Ponente Vermentino; Terre Bianche per Rossese di Dolceacqua “Bricco Arcagna” ’17 e infine Maccario Dringenberg per Rossese di Dolceacqua Posaù Biamonti ’17.