Futuro sempre più incerto, protesta simbolica dei locali di Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Simbolica consegna delle chiavi delle proprie attività al Comune questa mattina a Sarzana da parte di una delegazione di esercenti in rappresentanza di un ben più folto gruppo di titolari di bar, ristoranti e altri locali del settore 'ho.re.ca' a rischio chiusura a causa del coronavirus. Alle 11 incontreranno il sindaco Ponzanelli e l'assessore al commercio Italiani per chiedere tutele e sostegno in questo momento drammatico per tutto il commercio.



Oltre alla 'consegna' delle chiavi, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, la delegazione posizioneranno in piazza Matteotti una sedia in rappresentanza di ciascun locale il cui futuro è sempre più in bilico.