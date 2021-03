Fattiperbene a Sarzana, un webinar sul riutilizzo dei beni confiscati alle mafie

Sarzana - Val di Magra - Si terrà domani, giovedì 18 marzo, alle 17.30, dalla pagina Facebook della Cgil spezzina, il webinar “Fattiperbene a Sarzana, il riutilizzo dei beni confiscati alle mafie”, un focus per raccontare e rilanciare l'esperienza dei campi della legalità a Villa Ghigliolo a Sarzana. L'evento on line è organizzato da Libera, Cgil e Spi Cgil della Spezia. A Sarzana la rete di Libera è un esempio di mobilitazione, in particolare nelle scuole e tra le associazioni, ed attiva da dieci anni, anche nel segno della memoria di Dario Capolicchio, sarzanese e vittima della strage mafiosa di via dei Georgofili.

Il progetto nasce dall’iniziativa dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, fondata nel 1968 da don Oreste Benzi. Villa Ghigliolo/Ca’ Carnevale è un’antica proprietà colonica, inserita in un contesto di particolare pregio paesaggistico: oltre alla casa, il compendio comprende altri manufatti e terreno per circa 22.000 metri quadrati di estensione.



Durante il webinar volontari dei campi della legalità e dello Spi Cgil parleranno della loro esperienza a Cà Carnevale. Nel 2019 lo Spi Cgil della Spezia ha collaborato con Libera per il progetto “E!State liberi!” finalizzato alla valorizzazione e alla promozione del riutilizzo sociale dei beni confiscati. Durante i campi della legalità, i volontari, oltre a cimentarsi nel lavoro di ristrutturazione della villa e di manutenzioni dei terreni, hanno partecipato a corsi di formazioni ed eventi con personalità del mondo del giornalismo antimafia e dell'impegno civile. Oltre alle testimonianze di volontari dei campi della legalità e dello Spi Cgil al webinar di giovedì 18 marzo parteciperanno Lara Ghiglione, segretaria generale Cgil La Spezia; Roberto Bondielli, Comunità Papa Giovanni XXIII; Marco Baruzzo, Libera; Daniela Cappelli, Segretaria nazionale Spi Cgil, che illustreranno a coloro che si vorranno connettere le iniziative future. Ecco il link all'evento: https://fb.me/e/1iXpFM5hG