Euroguarco vola in Egitto per il Petroleum Show

L'azienda arcolana protagonista al Cairo.

Sarzana - Val di Magra - Ci sarà anche l'arcolana Euroguarco del patron Cristiano Ghirlanda all'Egyps 2018, l' Egypt Petroleum Show che si terrà al Cairo fra il 12 e il 14 febbraio, in qualità di membro del consorzio Italplant, insieme alle aziende partner EoT Plus e RGM. La manifestazione riunisce rappresentanti del governo egiziano e nordafricano, proprietari di progetti chiave, NOC e IOC, fornitori di servizi internazionali, appaltatori EPC, consulenti e finanziatori affrontare le opportunità in evoluzione nell'arena energetica egiziana e nordafricana. Per Euroguarco e la delegazione italiana presente in Egitto, si tratta di una delle più importanti opportunità annuali per ottenere informazioni sulle imminenti opportunità di petrolio e gas in Egitto e Nord Africa, da futuri cicli di licenze, requisiti di progetto a piani strategici e priorità a breve e lungo termine.