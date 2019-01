Euroguarco, intesa con Flexitalic: "Ruolo primario nel settore guarnizioni industriali"

Sarzana - Val di Magra - Euroguarco S.p.A., con sede a Terralba di Arcola, e il Gruppo Flexitallic, con sede in USA, annunciano di avere raggiunto un accordo per la costituzione di una Joint Venture finalizzata alla produzione e commercializzazione di guarnizioni di tenuta industriali. La nuova società, che assumerà la ragione sociale di Flexitallic Italy, assorbirà lo stabilimento produttivo Euroguarco di Ticengo (Cremona) e sarà controllata da Novus Finance Ltd (società appartenente al Gruppo Flexitallic) e partecipata da Euroguarco S.p.A.



Euroguarco e Flexitallic sono da diversi anni partners commerciali. Per Euroguarco l’operazione rappresenta l’opportunità di rafforzare il rapporto con Flexitallic nel settore delle guarnizioni metalliche e semi-metalliche. Per Flexitallic essa è parte della propria strategia di incremento di capacità produttiva in mercati chiave, allo scopo di potenziare il servizio e migliorare i tempi di consegna.



Massimiliano e Cristiano Ghirlanda – Amministratori Delegati di Euroguarco S.p.A. – dichiarano: “l’operazione crea le condizioni affinché la costituenda azienda italiana possa giocare un ruolo primario nel mercato delle guarnizioni industriali, in coerenza con la strategia societaria di crescita sinergica.”



Jon Stokes, CEO e Presidente del Gruppo Flexitallic, ha commentato che “Euroguarco è stato partner di fiducia di Flexitallic per molti anni. Siamo eccitati dall’idea di lavorare insieme per investire in maggiore capacità produttiva e far crescere la nostra presenza in Italia e nelle regioni circostanti.”



LMCR - Studio Legale Associato ha operato quale consulente legale di Euroguarco S.p.A., con un team guidato da Roberto Río; mentre Legance - Avvocati Associati ha operato quale consulente legale del Gruppo Flexitallic, con un team guidato da Bruno Bartocci.