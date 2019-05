Eolo porta connessione a 100mega anche ad Arcola

Si amplia la disponibilità della connessione ad alta velocità in provincia della Spezia da parte del principale operatore in Italia nel fixed-wireless ultra-broadband per i segmenti business e residenziale.

Sarzana - Val di Magra - Eolo, il principale operatore in Italia nel fixed-wireless ultra-broadband per i segmenti business e residenziale, ha annunciato oggi di aver reso disponibile la connessione ad alta velocità nel comune di Arcola. Con l’annuncio odierno diventano undici i comuni della provincia della Spezia coperti dal servizio a 100 mega di Eolo, che ha la missione di portare connettività stabile a banda ultra-larga in aree del Paese non raggiunte dalla fibra ottica. Le famiglie e le imprese di Arcola da oggi possono essere connesse a Internet a 100mb grazie EolowaveG, tecnologia proprietaria di Eolo che eroga connettività su frequenza 28GHz. Questa nuova rete permetterà a oltre 3,5 milioni di famiglie e imprese in Italia ancora oggi soggette ad un ormai anacronistico “speed divide” di avere accesso ad Internet in banda ultra-larga.



Luca Spada, Presidente e fondatore di Eolo, ha dichiarato: “La mission di Eolo è quella di portare Internet dove gli altri non arrivano, abilitando sempre nuovi territori attraverso la nostra tecnologia proprietaria. Siamo orgogliosi di poter dare nuovo slancio alle imprese e a tutti gli abitanti di quelle zone d’Italia che non avevano, fino a oggi, la possibilità di connettersi alla rete in modo stabile e veloce. Portare connessione, per Eolo, vuol dire sostenere la competitività a livello economico, garantendo attrattività e crescita per il territorio”.

Attraverso questa soluzione tecnologica, Eolo riesce quindi a sviluppare la connettività nelle aree scarsamente connesse. Le province coinvolte sono state identificate sulla base dei fabbisogni emergenti e fanno registrare i maggiori tassi di crescita nella connessione Internet via radio, che in media si sviluppa a tassi doppi rispetto al mercato della connettività via fibra. Ad oggi Eolo porta connettività ad oltre un milione di persone, tra privati e aziende, realtà che vivono e operano in circa 5900 comuni in 19 regioni d’Italia grazie ad una rete di oltre 2.500 BTS (ripetitori radio) e 8.000 km di dorsali in fibra ottica.