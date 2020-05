Decathlon Santo Stefano di Magra riapre al pubblico il 7 maggio

Sarzana - Val di Magra - Decathlon Santo Stefano di Magra comunica a tutti i clienti che da giovedì 7 maggio il punto vendita riaprirà al pubblico con il servizio di manutenzione biciclette e la vendita di articoli inerenti le categorie ammesse dal DPCM.

Le categorie di prodotti vendibili sono abbigliamento e calzature per bambini e neonati, alimentazione sportivi, igiene personale, illuminazione, mangimi per animali da compagnia, ottica, pezzi di ricambio biciclette e biciclette. Al fine di garantire l’accesso in sicurezza, saranno applicate le indicazioni recepite dal DPCM: mascherine e guanti per il personale, schermi protettivi in cassa ed in reception, sanificazione dei locali, operazioni di pulizie intensificate. L’accesso dei clienti sarà possibile con mascherine e contingentamento.



La novità on line: tra le modalità di consegna, possibile anche la scelta di una nuova opportunità. Il cliente potrà ordinare on line e richiedere di prelevare il proprio ordine dal punto vendita, entro un’ora se il prodotto è presente in negozio! Il punto vendita sarà aperto da lunedì al sabato con orario continuato dalle 9 alle 18.

"In Decathlon, siamo convinti che esista un legame sicuro, un collante certo, un vettore positivo che assicura a tutti un miglior benessere: è lo sport. Accresce la nostra resistenza e la nostra immunità e ci spinge a prenderci cura di noi stessi e degli altri. Lo sport ci rende più forti!"



info



Facebook: @decathlon.santostefanodimagra

Instagram: @decathlonsantostefanodimagra