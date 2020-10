Dal 16 novembre il mercato sarzanese tornerà al pomeriggio

Sarzana - Val di Magra - Su proposta dell'assessore al commercio Roberto Italiani la Giunta comunale con delibera n.243 ha prorogato fino al 15 novembre 2020 l'uscita dei banchi dalle aree del mercato settimanale del giovedì alle ore 14. Dal 16 novembre l'orario del mercato sarzanese tornerà anche nel pomeriggio fino alle ore 18.45; solo per gli operatori alimentaristi del polo ittico si conferma la facoltà di uscita alle ore 14.



La decisione è stata assunta - come si legge nell'atto- anche si seguito alla riunione di alcuni giorni fa con le associazioni di categoria e anche tenuto conto dell'evolversi dell'epidemia da COVID 19. Proseguiranno nelle prossime settimane gli incontri tra amministrazione comunale e associazioni di categoria per concordare il prossimo percorso.